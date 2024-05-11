محافظ كفرالشيخ يتابع جهود إزالة «بناء» مخالف بطريق بلطيم الدائرى

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، فى تنفيذ قرار إزالة «بناء» مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وشدة خشبية، بمساحة 100 متر، على الطريق الدائرى، بمدينة بلطيم، وذلك لمنع تكرار المخالفات، والإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء «التراخيص».

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف دون «ترخيص» فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.