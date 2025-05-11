رئيس الحكومة: نخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة للمواطنين غير القادرين عبر قنوات مختلفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج «تكافل وكرامة» شهد تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكًا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والدولية.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مرور 10 أعوام على برنامج «تكافل وكرامة»، صباح الأحد، أن البرنامج توسّع بشكل غير مسبوق بفضل إرادة سياسية واعية، وحرص صادق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وذكر أن المخصصات المالية للبرنامج بلغت في موازنة العام المالي 2024 -2025 نحو 41 مليار جنيه، بعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه.

وأعلن أن مخصصات البرنامج سترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل، موضحًا أنها «تعادل ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم كافة خلال السنوات من 2011 إلى 2017».

وأكد أن «الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب والأسر الأكثر احتياجًا»، قائلًا إن «الحكومة تخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة».

وفي وقت سابق، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، احتفالًا بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وحضر الاحتفالية، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وغادة والي وزيرة التضامن السابقة.