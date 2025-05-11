3 أندية إسبانية وفريق برتغالي يستهدفون ضم مصطفى شوبير

بات مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي مطلوبا في عدد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في هذا الصدد كشف أحمد شوبير، والد اللاعب، أن هناك شركة تسويق إسبانية كبرى مقرها في أوروبا، اقترحت على مسؤولي الأهلي إمكانية تسويق مصطفى شوبير في عدد من الأندية.

وأضاف شوبير عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأحد "هذه الشركة هي التي قامت بتسويق عمر مرموش، وعقدوا جلسة مطولة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، واقترحوا تسويق مصطفى شوبير في عدد من الأندية".

وأشار "هناك فريق فالنسيا الذي رحل حارس مرماه الأساسي، وكذلك فريق خيتافي، وألميريا الذي سيخوض ملحق الصعود للدوري الإسباني الممتاز، بخلاف فريق برتغالي آخر".

واصل أحمد شوبير أيضا "واقترحت شركة التسويق أيضا عرضا من ناد مكسيكي، ولكنه قوبل برفض تام من مسؤولي الأهلي".

وأوضح في ختام تصريحاته "يتبقى في تعاقد مصطفى شوبير مع الأهلي موسمين بخلاف الموسم الجاري"، بحيث ينتهي هذا التعاقد في صيف 2027.