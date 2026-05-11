غلق وإنذار 46 منشأة طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالبحيرة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، حملة مكثفة أسفرت عن غلق 23 منشأة طبية خاصة، وتوجيه إنذار لـ33 أخرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية الفعالة للخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط في الأداء.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة، أنه تم المرور على 110 منشآت طبية خاصة متنوعة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 6 قرارات غلق لمنشآت تُدار بدون ترخيص ومخالفة لاشتراطات الترخيص.

وأشارت مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة، إلى أن الحملة أسفرت عن استصدار 17 قرار غلق أخرى جارٍ تنفيذها، بالإضافة إلى فحص 6 شكاوى والرد عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه 33 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة، لتلافيها وتصويب أوضاعها.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، ويتم اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص على تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.