اتفاق الاشتراكيين مع اليسار في إسبانيا على تشكيل «حكومة تعاون»

خطت إسبانيا اليوم الثلاثاء، خطوة أخرى نحو تشكيل حكومة جديدة، حيث وافق بابلو إجليسياس رئيس تحالف يونيداس بوديموس اليساري، على التعاون مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

كان حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز فاز بوضوح بالانتخابات التي أجريت في 28 أبريل الماضي ، حيث حصل على 7ر28 في المائة من الأصوات ، ولكن مع حصوله على 123 من أصل 350 مقعدًا في البرلمان ، ولكن الحزب أضحى بعيدًا عن الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من الحكم منفردًا.

وكلف الملك فيليب السادس ملك إسبانيا رئيس حكومة تصريف الأعمال بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة .

وعليه بدأ سانشيز المفاوضات مع زعماء الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان اليوم الثلاثاء.