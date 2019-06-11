بومبيو يرافق ترامب في زيارته لكوريا الجنوبية أواخر الشهر الجاري

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرها مايك بومبيو سيرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته لكوريا الجنوبية في أواخر شهر يونيو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا للوزارة، من المقرر أن يزور ترامب سول لإجراء محادثات مع الرئيس مون جيه -إن بعد حضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان يومي 28 و29 يونيو الجاري.

هذا ولم يتم الإعلان عن المواعيد المحددة لرحلته.

وقالت مورغان أورجتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي دوري إن الزعيمين سيناقشان أيضا سبل تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، وسيواصل الرئيس ترامب والرئيس مون تنسيقهما الوثيق بشأن جهودهما لتحقيق نزع السلاح النووي النهائي الذي يتم التحقق منه بالكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.