مي عمر تخوض البطولة المطلقة للمرة الأولى فى مسلسل لؤلؤ

تخوض الفنانة مى عمر تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "لؤلؤ"، والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.

المسلسل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام الذى بدوره يعمل على ترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة، لعرضه خارج الموسم الرمضاني.

وتخوض مي تجربة البطولة المطلقة بعد تحقيقها نجاحات كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث شاركت العديد من الأعمال البارزة فى الدراما منها "الفتوة"، و"ولد الغلابة" و"ريح المدام" و"عفاريت عدلى علام" و"الأسطورة" و"حالة عشق"، و"الطبال" و"كلام على ورق" و"حكاية حياة" وفى السينما قدمت فيلمى "تصبح على خير" و"آخر ديك فى مصر".

يذكر أن مي شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، بجانب الفنانين أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، انعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.