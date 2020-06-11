 الاحتلال الإسرائيلي يداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 4:16 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 4:16 م

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الخميس- منازل الفلسطينيين في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالأغوار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية القول، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت العوجا، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وسط التدقيق في هويات أصحابها وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم، مشيرة إلي أن الفلسطينيين في التجمع أبدوا تخوفهم من الاقتحام، في ظل مخطط ضم الأغوار.

ومن جانبه قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن هذه خطوة استباقية من قبل الجانب الإسرائيلي للتأثير على معنويات الفلسطينيين والقيام باستطلاع رأيهم بالقوة المسلحة، لحصر أعداد المتواجدين استباقا للتاريخ المعلن للضم.

وأضاف أن المنطقة تشكل سلة غذاء فلسطين، وخزانا للموارد المائية، ويسعى الاحتلال إلى خنق أبناء شعبنا عن طريق عزله بضمه لمنطقة الأغوار.

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