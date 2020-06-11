تركيا تسجل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174 ألفًا و23 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 17 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و763.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1021 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 147 ألفا و860.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.