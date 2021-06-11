تشكيل منتخب تركيا لمواجهة إيطاليا في افتتاح اليورو

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أعلن شينول جونوش المدير الفني لمنتخب تركيا، عن تشكيل فريقه لمباراة إيطاليا في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره تركيا على ملعب الأولمبيكو في روما بالجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب التركي المواجهة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أورجان شاكير الدفاع: زكي شيلك - مريي ديميرال - شالار سيونشو - أوموت ميراس

خط الوسط: أوكاي يوكوسلو - هاكان تشالهان أوجلو - أوزان توفان

خط الهجوم: بوراك - يوسف يازيتشي - كينان كيرمان