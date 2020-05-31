قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة أنشأت أربع جامعات أهلية خلال السنوات الأخيرة، بالتعاون مع الجامعات الدولية، وبدأت الدراسة الفعلية في 3 جامعات.

وتابع «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بدأت في افتتاح الجامعات التكنولوجية لتوفير برامج تدريب عملي للطلاب في المناطق الصناعية، وحاليًا جاري إنشاء 6 جامعات جديدة في مناطق صناعية.

ولفت إلى أن عدد الجامعات الحكومية ارتفع من 23 لـ27 جامعة منذ عام 2014 وحتى الآن، مضيفًا أن عدد المستشفيات الجامعية ارتفع من 89 لـ115 مستشفى جامعيًا.

وذكر أن المستشفيات الجامعية تستقبل في العام الواحد 21 مليون مواطن، لافتًا إلى أن ميزانية التعليم العالي ارتفعت من 25 مليارًا في 2014 لـ65 مليارًا، وهو دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في مجال التعليم.