الأهلي يهزم الطيران ويتأهل لربع نهائي كأس مصر لرجال الطائرة

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فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الطيران بنتيجة 3 – 0، في إطار مباراة دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 – 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 17، 25 - 20، 26 - 24".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

واستطاع الأهلي السيطرة على المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها مع الإعتماد على العناصر الصغيرة والبديلة.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين نادي قارون ونظيره الترسانة والمقامة بينهما على صالة ميت عقبة.

ويسعى الأهلي للجمع بين الثنائية المحلية بعدما فاز بالدوري الممتاز منذ أيام قليلة بعد التغلب على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة حسم الدوري بثلاثة أشواط نظيفة ليحتفظ باللقب للعام الرابع على التوالي.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.