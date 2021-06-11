الهند تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 74% خلال 3 سنوات

قالت وزارة النفط الهندية في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن شركات النفط الوطنية وغيرها من شركات التنقيب عن النفط والغاز في الهند، تسعى إلى الوصول بإنتاج البلاد إلى 40 مليون برميل نفط خام و50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا، بحلول مارس 2024.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج الهند من النفط الخام خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، بلغ 5ر30 مليون طن، في حين كان إنتاج الغاز 7ر28 مليار متر مكعب.



كان وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، راجع خطة عمل شركات النفط والغاز خلال عامي 2023 و2024.



وأشار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في مارس الماضي، إلى أن بلاده تزيد من استخدام الغاز الطبيعي، وكذلك مزيج الإيثانول بهدف الحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري حيث يعتبر الغاز الطبيعي أقل تلويثا للبيئة من النفط الخام والفحم.