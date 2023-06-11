تدشين 4 أندية للنشء في مدارس شمال سيناء

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تدشين 4 أندية للنشء في مدارس المحافظة، ضمن مبادرة "أنت الأغلى"، والتي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وقال المحافظ، إن الأندية تم تدشينها في إدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد من مدرسة الشهيد أحمد شحاته الرسمية المتميزة لغات بالعريش؛ بهدف ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدي تلاميذ المدارس في المحافظة، وتتضمن ورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية رياضية كمراكز دائمة في شمال سيناء.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب، أن البرنامج يهدف الى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس التثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات؛ لتحقيق الاستقرار ونشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عددا من الأنشطة المتنوعة "الثقافية -الفنية -الرياضية –الاجتماعية"، ومجموعة من الورش الفنية في الرسم والتلوين وتشكيل الصلصال، بجانب عدد من الورش الثقافية التي تتضمن ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء، والأنشطة الرياضية الترويحية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية وتعليمهم بعض مهارات الألعاب.

وأشار إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "أنت الأغلى" خلال الفترة من 4 حتى 9 فبراير الماضي، في مراكز المحافظة الستة، بالتعاون مع وزاره التربية والتعليم و"مبادره أثر"، شارك في الفعاليات 4600 تلميذ.

وحضر حفل التدشين اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء في وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد السيد نائب المدير التنفيذي لشركة المدن، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وحمزة رضوان مدير عام التربية والتعليم.

وفي ذات السياق، زار المحافظ ومرافقيه، إلى نادي قادرون باختلاف "نادي المعاقين".

وتفقد خلالها مركز التخاطب والتكامل الحسي، والذي تم إنشائه، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع مختلف الأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، في حضور حسن صالح رئيس مجلس إدارة النادي.

وتفقد المحافظ، مختلف الأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في مركز شباب مدينة العريش، بجانب زراعة أشجار الزيتون بالمركز، في حضور ناصر العزازي مدير المركز.