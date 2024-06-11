ستولتنبرج يشارك في اجتماع دول الناتو في شرق أوروبا في ريجا

في إطار التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن في يوليو، من المقرر أن يجتمع ممثلون رفيعو المستوى من عدة دول أعضاء بالحلف في شرق أوروبا في لاتفيا اليوم الثلاثاء.

وسيشارك الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج أيضا في الاجتماع الاستشاري الذي سيستمر ليوم واحد لـ"مجموعة بوخارست التسع" في ريجا.

وتضم المجموعة بولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، ودول البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا، وليتوانيا ، أي دول الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وتأسست المجموعة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بمبادرة من بولندا ورومانيا.

ومن المقرر أن تعقد القمة العادية المقبلة لحلف الناتو في واشنطن من 9 إلى 11 تموز/يوليو. وعلى جدول الأعمال مسألة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا.

وفي الوقت نفسه، سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحالف الدفاع عبر الأطلسي. وتأسس حلف الناتو في العاصمة الأمريكية في عام 1949 من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتسع دول غربية أخرى.