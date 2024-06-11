مقتل قيادي من داعش في عملية أمنية عراقية داخل الأراضي السورية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية أمنية للقوات العراقية داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وذكر جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان صحفي اليوم، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات في خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات الرسمية من قتل قيادي بعصابات داعش الإرهابية في سوريا بعد التنسيق مع التحالف الدولي".

وأوضح البيان أن العملية تمت بعد متابعة تحركات الإرهابي المكنى" أبو زينب "خلال الأيام الماضية قبل أن تحاصره القوات الأمنية في منطقة البصيرة بمنطقة الرقة السورية، ليتم قتله بعد الاشتباك مع القوة المنفذة".

كما ذكر البيان أن "الإرهابي عمل ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين العراقية وجزيرة البعاج وكان مسؤولاً لـمفرزة العبرة من العراق إلى سوريا فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة".