حازم خميس يكشف كواليس التحقيق مع رمضان صبحي في منظمة مكافحة المنشطات

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، كواليس جلسة استماع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بسبب قضية تعاطي المنشطات.

قال خميس في تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي حضر جلسة التحقيق برافقة محاميه، وفي وجود أعضاء المنظمة".

وأضاف: "عينة رمضان صبحي في البداية عند أخذها، خرجت نتيجتها غير نمطية، والمعمل لم يتعرف علي نوع هذا السائل، وليس كما تم تداوله بأنها فاسدة".

وتابع رئيس النادو: "التفسير العلمي هو أنه أي تغيير في البول، قد يكون ناتجًا عن أمراض الكلى أو أمراض سرطانيه وهي التي تغيير تركيبه البول".

واستطرد: "أعتقد أن رمضان صبحي طلب جلسة أخرى، وتدرس المنظمة الملف كاملًا، واللاعب لا يزال موقوفًا ولم يتم رفع الإيقاف عنه بشكل مؤقت لحين الجلسة الثانية كما تردد".

وواصل خميس: "المنظمه لا يمكن أن تكون علي عداء مع أي رياضي، ومن يتخذ القرار لجان مستقلة وليست مديرة المنظمة، وهل يعقل أن هذه المنظمة من أعلى المنظمات في العالم تخالف الكود الدولي وكمان مديرة المنظمة لا تعرف أسماء اللاعبين من الأساس".

وزاد: "وظيفة المنظمة الوقوف مع اللاعبين المصريين، والحسم النهائي لموقف اللاعب عندما تتخذ اللجنة القرار، وإذا لم ينل إعجاب اللاعب فمن حقه اللجوء إلي الاستئناف ومنها إلى المحكمة الرياضية الدولية".

واختتم: "حالة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت مستقرة ويمارس حياته في الوقت الحالي بشكل طبيعي".