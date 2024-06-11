أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، اليوم الثلاثاء، عن تقديم بلاده مساعدات لفلسطين بقيمة 2.5 مليون يورو.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا في أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي ينظمه مصر والأردن بالتعاون مع الأمم المتحدة، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وقال جولوب إن بلاده ستقدم مساعدات لفلسطين عبر برامج مختلفة للأمم المتحدة بقيمة 2.5 مليون يورو (2.68 مليون دولار)، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، بشأن وقف إطلاق النار في غزة "منح أملا في تحقيق حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل وفلسطين".

ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت وسط تجاوب أولي من حماس وعدم تعليق إسرائيلي مباشر.

وسبق أن أعلنت حكومة سلوفينيا اعترافها بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، في 30 مايو.