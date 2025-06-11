وسام أبو علي يبدأ رحلة السفر لأمريكا

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لاكتمال صفوفه، عند وصول وسام أبو علي، مهاجم الأحمر، بعد مشاركته مع منتخب فلسطين في مباراتي الكويت وعمان، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المُقرر أن يكون وسام أبو علي آخر المنضمين لمعسكر الأهلي، بعدما سبقه المالي، أليو ديانج، الذي شارك في فترة الأجندة الدولية الجارية، وأحمد سيد زيزو، أحدث صفقات النادي.

ومن المُقرر، أن يتوجه الفلسطيني، وسام أبو علي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى فلوريدا، حيث معسكر النادي الأهلي، وذلك للانضمام للفريق، وخوض أولى تدريباته تحت قيادة الإسباني، خوسيه ريبييرو، الذي تولى تدريب الفريق مع بداية شهر يونيو الجاري.

وشارك وسام أبو علي في مباراة منتخب فلسطين أمام عمان، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبد الله الثاني، في الأردن، والتي تعادل فيها الفريقان بهدف لمثله، لحساب الجولة الختامية من المرحلة الحالية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي صباح يوم الأحد القادم، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.