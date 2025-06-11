محافظ المنوفية يتفقد مشروعات إنشاء مدارس جديدة في شبين الكوم بـ130 مليون جنيه

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة اليوم الأربعاء لتفقد عدد من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بأحياء شرق وغرب شبين الكوم، والتي تُنفذ باستثمارات إجمالية بلغت 130 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، إلى جانب رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

وتضمنت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم، بإجمالي استثمارات 90 مليون جنيه، فضلًا عن تفقد أعمال إنشاء مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بحي غرب شبين الكوم باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق الجدول الزمني المحدد، لتكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وتذليل العقبات لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكد أبو ليمون، أن المحافظة ماضية قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في إنشاء المدارس التجريبية، خاصة بالمناطق ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، بما يتيح لأولياء الأمور خيارات تعليمية متميزة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة في القطاع التعليمي.

وأشار المحافظ إلى أن دعم المنظومة التعليمية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، سعيًا لتقليل الكثافات داخل الفصول، وتحقيق نهضة تعليمية مستدامة تواكب تطلعات الدولة في الجمهورية الجديدة.