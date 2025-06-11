 رئيس صربيا يزور أوكرانيا ويرفض التوقيع على إعلان مضاد لروسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 11 يونيو 2025 11:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس صربيا يزور أوكرانيا ويرفض التوقيع على إعلان مضاد لروسيا

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 11:18 م

أجرى رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، الموالي لروسيا، زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، لحضور قمة حول تعزيز الدعم الأوروبي لقتال كييف ضد العدوان الروسي، لكنه رفض التوقيع على إعلان مشترك يدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.

وهذه أول زيارة يقوم بها فوتشيتش لأوكرانيا منذ توليه مهام منصبه قبل أكثر من عقد من الزمان.

وحضر القمة بين أوكرانيا و 12 من دول جنوب شرق أوروبا والتي عقدت في مدينة أوديسا.

وعلى الرغم من الإعلان عن رغبته في انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، حافظ فوتشيتش على علاقات وثيقة مع روسيا.

كما تحدى تحذيرات الاتحاد الأوروبي وحضر العرض العسكري بمناسبة يوم النصر الروسي في موسكو في 9 مايو.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن من غير الملائم أن يقف فوتشيتش إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين، في ظل غزو موسكو الشامل لأوكرانيا.

وقال فوتشيتش لوسائل الإعلام الصربية، اليوم الأربعاء، إن توقيع الإعلان "المناهض لروسيا" لم يكن "سهلا وبسيطا بالنسبة لنا"، وأنه امتنع عن التصويت، مشيرا إلى ذكر العقوبات باعتباره أحد أسباب الامتناع عن التصويت.

وأضاف فوتشيتش "لكنني أود مرة أخرى أن أعرب عن امتناني التام للرئيس فولوديمير زيلينسكي لحسن الضيافة الاستثنائي هنا في أوديسا".


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