رئيس وزراء المجر يرفض جر بلاده إلى الحرب: لا نريد الموت من أجل أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن فلاديمير زيلينسكي يهاجم المجر لأنها لا تريد أن تُجر في النزاع في أوكرانيا، ومواطنوها لا يريدون أن يموتوا من أجل أوكرانيا.

وقال أوربان في منشور على "فيسبوك"، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس زيلينسكي يقف ضدنا لأن المجريين لا يريدون أن يموتوا من أجل أوكرانيا. ولا نريد أن يعود أبناؤنا من الجبهة في نعوش، ونحن لا نريد إنفاق الأموال المجرية على أوكرانيا".

جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام المجرية، التي اعتبر فيها عدم موافقة حكومة أوربان على تقديم المساعدات لأوكرانيا خطأ.

كما اتهم زيلينسكي المجر بالتجسس على أوكرانيا وهدد بنشر أدلة تثبت أنشطة الاستخبارات المجرية على الأراضي الأوكرانية.

وسبق لوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن رفض ما ورد في تلك التصريحات ووصفها بـ "الدعاية الأوكرانية".