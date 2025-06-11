أردوغان: اتفاقية مع إندونيسيا لتصدير 48 مقاتلة تركية من طراز قآن

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، توقيع بلاده اتفاقية مع جاكارتا لإنتاج وتصدير 48 مقاتلة تركية من طراز "قآن" إلى إندونيسيا.

وقال بمنشور على منصة إكس: "في إطار الاتفاقية التي وقعناها مع صديقتنا وشقيقتنا إندونيسيا، سيتم إنتاج 48 مقاتلة من طراز قآن في تركيا وتصديرها إلى إندونيسيا.. كما سيتم الاستفادة من القدرات المحلية الإندونيسية في الإنتاج".

وأعرب أردوغان، عن تمنياته في أن يكون الاتفاق الذي يكشف عن مدى التطور الذي وصل إليه قطاع صناعة الدفاع التركية، خيراً لكل من تركيا وإندونيسيا.

وأردف: "أود أن أتقدم بالتحية والشكر لنظيري الموقر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي كان له دور كبير في توقيع الاتفاقية".

وهنأ أردوغان، المؤسسات والشركات التركية المساهمة بإنتاج المقاتلة "قآن" وتصديرها إلى إندونيسيا، واصفا الصفقة بـ"عقد التصدير القياسية في تاريخ تركيا".

كما أعرب عن تمنياته بدوام النجاح والتوفيق لجميع الشركات التركية التي قدمت الدعم للمشروع، مؤكدا أن بلاده ستواصل تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية المحلية بشكل أكبر.

وشكر الرئيس التركي، العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية التركية.

جدير بالذكر أن مقاتلة "قآن" من الجيل الخامس طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، ويمكنها أداء مهام قتالية جو- جو، وإجراء ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.