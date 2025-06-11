الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول البريكس

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة خيرت بركات، في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول البريكس خلال الفترة 11-13 يونيو 2025، ويمثل الجهاز في الحضور أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز، ويأتي ذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم حاليا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يفرض على الأجهزة الإحصائية الوطنية تعزيز مرونتها وابتكار أدواتها لمواكبة هذا الواقع المتغير.

يأتي هذا الاجتماع على هامش المنتدى الدولي الثلاثي حول "حوكمة الجنوب العالمي" المنعقد في دولة البرازيل خلال الفترة 11 - 13 يونيو 2025.

وفي هذا الإطار أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولأول مرة دراسة عن مصر ودول البركس خلال الفترة "2013 -2024"، وذلك يوم الأربعاء للتعرف على أهم المؤشرات لدول البريكس والمكاسب المتوقع تحقيقها لمصر.

ويعد انضمام مصر لدول البريكس تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتبادل التجاري بين دول المجموعة .