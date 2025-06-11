ألمانيا: محطات الطاقة الشمسية في الشرفات تتضاعف لتصل إلى مليون خلال عام

قال اتحاد صناعة الطاقة الشمسية الألماني إن عدد "محطات الطاقة الشُرفية" في البلاد تضاعف على مدار العام الماضي ليصل إلى أكثر من مليون محطة.

وذكر المدير التنفيذي للاتحاد كارستن كونيج "نحن نعمل على فرضية أن محطة الطاقة الشمسية رقم مليون في طور التشغيل ، حيث أن التسجيلات المتأخرة ما زالت تأتي إلى وكالة الاتحادية للشبكات ".

ويشير المصطلح إلى ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة التي تثبت غالبا، وليس دائما، في الشرفات، والتي يقتصر انتاجها على 800 واط. وتقوم بتغذية الطاقة إلى شبكة مالكها الذي يحتاج بالتالي لطاقة أقل من الشبكة.

وفي حال توليد محطات الطاقة الصغيرة كمية كهرباء أكبر مما يستهلكه المالك، يذهب الفائض إلى الشبكة بدون تعويض للمالك.

وأظهرت هيئة تسجيل بيانات السوق التابعة للوكالة الاتحادية للشبكات أمس الثلاثاء، أن هناك 975583 محطة طاقة شرفية في طور التشغيل.



