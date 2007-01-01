العراق: انطلاق عملية أمنية لتأمين المنشآت النفطية قرب قضاء الدبس بكركوك

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أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بالعراق الفريق الركن سعد حربيه، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول تنظيم داعش ولحماية الحقول والآبار والمنشآت النفطية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك /250كم شمالي بغداد.

وقال حربيه في تصريح صحفي: "انطلقت اليوم عملية أمنية نوعية تزامنا مع عمليات أبطال العراق/المرحلة الرابعة/ لملاحقة بقايا الإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في قضاء الدبس وتأمين الحماية للمنشآت النفطية".

وأضاف حربيه أن العملية يشارك فيها "قوات من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري وأسفرت عن تدمير عددا من المضافات لتنظيم داعش".

يذكر أن قضاء الدبس يضم منشآت نفطية أبرزها مجمع حقل باي حسن النفطي الذي يعد من أكبر الحقول المنتجة للنفط، وكذلك حقل هافانا الذي يقدر إنتاجه بنحو 175 ألف برميل يوميا.