تجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية و11 جديدة لتغطية انتخابات الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية.

جاء قرار "الوطنية للانتخابات" رقم 65 لسنة 2020 عقب الإطلاع على الدستور، وقوانين (تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، تنظيم الانتخابات الرئاسية، الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، مجلس الشيوخ)، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات.