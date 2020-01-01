إيران تسجل 142 حالة وفاة جديدة وأكثر من 2200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 12 ألفا و 447 حالة، بعد تسجيل 142 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 2262 حالة إصابة مؤكدة جديدة اليوم الجمعة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 720ر252 حالة.

وحذرت السلطات الإيرانية من حضور حفلات الزفاف والجنائز، والتي كانت سببا في السابق وراء ارتفاع نسبة الحالات النشطة، كما يقول المسؤولون إن البلاد تمر بموجة تفشي ثانية للفيروس الفتاك.