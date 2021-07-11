 مقتل 12 شخصا في انقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 12 شخصا في انقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا

د ب ا
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:34 ص

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 20 آخرون ليلة السبت/ الأحد جراء انقلاب حافلة صغيرة تقل مهاجرين غير نظاميين في ولاية وان شرقي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن حافلة صغيرة، كانت تقل ركابا أكثر من طاقتها الاستيعابية قرب قرية يوماقلي، انقلبت لسبب لم يعرف بعد.

وأكدت المصادر أن فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.

وأوضحت أنه بعد انقلاب الحافلة اشتعلت النيران فيها ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.وأفادت بأن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 20 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

 


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