استطلاع إسرائيلي يظهر أن نتنياهو سيفشل في تشكيل حكومة

أظهر استطلاع جديد نشرته قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، الليلة، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فسيكون حزب "الليكود" أكبر حزب بـ 34 مقعدًا.

وأوضح الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد سيأتي في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدًا، فيما سيحل التحالف الجديد بين حزبي "كحول لافان" الذي يتزعمه وزير الدفاع، و"بتاح تكفا" الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر، في المركز الثالث بـ 14 مقعدًا.

وسيحصل حزب "الصهيونية الدينية" على عشرة مقاعد، فيما سيحصل حزب "شاس" على ثمانية مقاعد، وسيحصل حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي على سبعة مقاعد.

وحسب الاستطلاع ستحصل القائمة المشتركة العربية اليسارية على ستة مقاعد، فيما سيحصل كل من "يسرائيل بيتنا" بزعامة وزير المالية أفيجدور ليبرمان، و"العمل" على خمسة مقاعد. وسيحصل كل من "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة "الإسلامية" على أربعة مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت سيحصل فقط على 1.9٪ فقط من الأصوات بمعنى أنه سيفشل في الوصول لنسبة الحسم اللازمة للتمثيل في الكنيست الخامس والعشرين.

وبحسب الاستطلاع، ستحصل كتلة "نتنياهو" على 59 مقعدًا، أي أقل بمقعدين من 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل ائتلاف أغلبية.

وتحدث زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو اليوم عن قرار حزبي "كحول لافان" و"بتاح تكفا" بالترشح معا في قائمة مشتركة وقال "نحن في الليكود لا نتدخل في كيفية تقسيم اليسار لأصواته. حزب جدعون وجانتس فقط يزيد من حدة السؤال في المستقبل القريب.. الانتخابات - هل ستتم إعادة تشكيل حكومة يائير لابيد اليسارية مع القائمة الإسلامية والقائمة المشتركة، أم ستصوتون لحزب الليكود تحت قيادتي ونشكل معًا حكومة وطنية تعيد الأمن والأمل لجميع الإسرائيليين" على حد قوله.