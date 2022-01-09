توقعات ارتفاع التضخم والمخاوف من تداعياتها تتزايد بين المواطنين في ألمانيا

ارتفعت توقعات التضخم بين الأسر في ألمانيا مرة أخرى، حيث يُنظر إلى الأسعار المرتفعة الآن على أنها مصدر قلق كبير بين الجمهور.

وأعلن البنك المركزي الألماني اليوم الاثنين استنادا إلى مسح أجراه أن توقعات التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة ارتفعت من 7% في مايو إلى 7.5% في يونيو، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح في عام 2019.

وقبل عام كانت التوقعات بشأن التضخم دون 3%.

وارتفع متوسط ​​التضخم المتوقع على مدى السنوات الخمس المقبلة من 5.3% إلى 5.4% في يونيو.

ويتوقع 84% ممن شملهم الاستطلاع أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع خلال الـ 12 شهرا القادمة، بينما يتوقع 5% فقط انخفاض التضخم.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق تضخم بنسبة 2% فقط في منطقة اليورو على المدى المتوسط. وبلغ معدل التضخم في يونيو الماضي 6ر8%، وهو مستوى قياسي منذ تطبيق عملة اليورو. ويرجع الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الوسيطة.

ويعد التضخم المرتفع حاليا مصدر القلق الأكبر بين المواطنين في ألمانيا، وفقا لمسح آخر نُشر اليوم الاثنين.

وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة التأمين الألمانية "أليانز"، ذكر حوالي 57% من حوالي ألف ألماني شملهم الاستطلاع أن التضخم هو أكثر قضية تهمهم في الوقت الحالي.

وفي فرنسا أشار 57% من المشاركين في الاستطلاع إلى التضخم باعتباره مصدر قلق، ويحتل المرتبة الثانية بعد الرعاية الصحية باعتباره القضية الأكثر إلحاحا.