رئيسا روسيا وبيلاروسيا يبحثان هاتفيا عبور البضائع إلى كالينينجراد والوضع في أوكرانيا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مشكلة عبور البضائع إلى كالينينجراد الروسية والوضع في أوكرانيا.



وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا، خلال اتصال هاتفي، موضوع عبور البضائع إلى كالينينجراد ومسار العملية العسكرية في أوكرانيا وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وبناء ميناء في بيلاروس وقضايا الدفاع المشترك بين البلدين.



من جهته، طالب حاكم منطقة كالينينجراد الواقعة في أقصى غرب روسيا، أنتون أليخانوف، بفرض حظر كامل على حركة البضائع بين دول البلطيق وروسيا الاتحادية.



وقال أليخانوف، بحسب وسائل إعلام روسية: "نقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع، بما في ذلك البضائع العابرة من دول ثالثة، بين دول البلطيق الثلاثة وروسيا".



وأضاف: "هذا سيجعل من الممكن تحميل الناقلات البحرية وإعطاء العمل لموانئ كالينينجراد، التي تضررت بشدة بسبب القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه من الضروري في نفس الوقت تحديد مستوى التعرفة البحرية للنقل على مستوى تعريفة السكك الحديدية.



يُذكر أن ليتوانيا حظرت ابتداء من أمس الأحد، عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى منطقة كالينينجراد بعد دخول العقوبات الأوروبية المفروضة عليها حيز التنفيذ.



وكالينينجراد مقاطعة روسية مطلة على بحر البلطيق تقع بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق، وكانت روسيا تمدها بالبضائع والسلع من خلال الشحن البري عبر ليتوانيا، إلا أن الأخيرة بدأت مؤخرا بفرض قيود على نقل بعض البضائع الروسية بذريعة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.



ومنذ 17 يونيو الماضي، تفرض ليتوانيا حظرا على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينجراد، حوالي 50% من جميع البضائع المتجهة إلى المقاطعة الروسية.



من جهتها، طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض وحذرت من أنها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى روسيا ردا على ذلك. بدوره، وعد الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات المفروضة على عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد، ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة بعد.