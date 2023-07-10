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قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن اللاعب المالي أليو ديانج لن يتم إيقافه، مشيرًا أن أزمة مستحقات وكيل اللاعب سيتم تسويتها خلال الساعات القادمة.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد قررت إيقاف ديانج لمدة 6 أشهر لحين سداد المستحقات المتأخرة لصالح وكيله السابق، والتي تصل إلى 250 ألف يورو.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ «الشروق»: «الأهلي اتفق مع وكيل اللاعب على دفع المبلغ، وديانج سيشارك في مباريات الأهلي القادمة بشكل طبيعي».

وتابع: «بالفعل، تم إبلاغ فيفا بالتسوية التي حدثت مع وكيل اللاعب، وسيتم خصم مبلغ المستحقات من ديانج».

وأتم: «ديانج شكر إدارة الأهلي على حل هذه الأزمة، وتم الرد على خطاب الإيقاف بالتسوية مع الوكيل».