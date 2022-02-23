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غدا.. انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 11:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 11:42 ص

 

ينطلق معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الـ18، غدا الأربعاء، حيث تنظم مكتبة الإسكندرية دورة هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 75 دار نشر من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية.

ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة، وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

يقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية "البلازا"، وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا والدخول مجاني.


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