الرئيس الإيراني يؤكد في رسالة لـ هنية: دعم الشعب الفلسطيني واجب إنساني وتكليف إسلامي

قال رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، إن «بلاده تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال ونظام الآبارتايد العنصري، واجباً إنسانياً وتكليفاً إسلامياً».

وبحسب بيان صادر عن حركة «حماس»، أكد بزشكيان، في رسالة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، استمرار إيران في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق جميع أهدافه السامية، واسترداد حقوقه وتحرير القدس الشريف.

وقدم بزشكيان شكره لـ«هنية» على رسالته «الدافئة والمفعمة بالمحبة، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضاف في رسالته: «إنني شخصياً واثق من أن النصر سيكون حليفاً لفلسطين العزيزة، نصراً مؤزراً من عند الله، وذلك بفضل صمود شعب فلسطين التاريخي، وصمود غزة المظلومة القادرة المقتدرة، وبفضل وبطولة مجاهدي المقاومة الفلسطينية».

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني المنتخب، الإصلاحي مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، 30 يوليو الجاري، على ما أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان، مجتبى يوسفي.

وفاز الإصلاحي بزشكيان، البالغ من العمر 69 عاماً، بحصوله على حوالى 54 في المائة من الأصوات، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، غير أن صلاحياته محدودة، تبعاً لتركز المسئولية الأولى في الحكم بيد المرشد علي خامنئي، الذي يُعدّ رأس الدولة.