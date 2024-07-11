السيطرة على حريق اندلع في محطة محولات كهرباء بأسوان

نجحت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة محولات كهرباء نجع المحطة.

وكان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تواصل مع اللواء أحمد الباز مدير مطار أسوان الدولي، للدفع بسيارة الإطفاء المجهزة لطائرات المطار بنظام الرغاوى والكيماويات، مما ساهم في إخماد الحريق.

وأمر المحافظ، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحريق لتفادي تكراره، وذلك من خلال لجنة مشكلة من الحماية المدنية وشركة نقل الكهرباء.

كما كلف المحافظ، اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بالتحرك إلى موقع الحريق للإشراف على أعمال وجهود السيطرة عليه؛ للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وذلك بحضور اللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمهندس هاني جبريل مدير قطاع توزيع الكهرباء، وسيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، إلى جانب متابعة ميدانية من قبل مسئولي الجهات المختصة.

من جهته، أوضح السكرتير العام المساعد، أنه بناءً على تعليمات المحافظ، تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء مدعمة برجال الحماية المدنية، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تحسبًا للتعامل مع أية حالات طارئة.

وأكد تكاتف كل الجهود للسيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية والوحدة المحلية وأهالي المنطقة، وهو ما ساهم في عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح. كما تم إخماد الحريق، وجاري تنفيذ إجراءات التبريد.