 فيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. والمحسوسة على القاهرة تصل إلى 43 درجة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. والمحسوسة على القاهرة تصل إلى 43 درجة

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 يوليه 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يوليه 2024 - 10:29 ص

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس وغدًا الجمعة، ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة، لافتًا إلى أنها تصل إلى 44 و45 على المحافظات الجنوبية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس، منوهًا أن العظمى المحسوسة على القاهرة تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة خلال ساعات النهار.

وتوقع أن تشهد الجمعة طقسًا مشابهًا لطقس اليوم، قائلًا إن بداية الأسبوع المقبل تشهد انفراجة نسبية وتغيرًا طفيفًا في مصادر الكتل الهوائية.

وذكر أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا على أغلب المحافظات، لتتراوح يوم السبت ما بين 37 إلى 38 درجة على القاهرة الكبرى، موضحًا أن «النشاط النسبي للرياح على العديد من المناطق يلطف الأجواء».

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