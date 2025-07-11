ضبط عنصريين إجرامييين بالسويس لتجارتهما في الأسلحة النارية والبيضاء

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين، بحوزتهما عدد من الأسلحة النارية والبيضاء والألعاب النارية بقصد الاتجار، في منطقة فيصل بمحافظة السويس.

توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى قيام عنصرين جنائيين بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والأسلحة البيضاء والألعاب النارية مُتخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 3 قطع أسلحة نارية بندقية خرطوش 2 فرد خرطوش - 10 قطع سلاح أبيض – كمية من الألعاب النارية - كمية لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.