ترامب يعتزم إصدار بيان مهم بشأن روسيا الاثنين المقبل

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إلقاء "بيان مهم" بشأن روسيا، فيما تستعد الولايات المتحدة لإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا عبر مشتريات من الحلفاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب لشبكة إن.بي.سي.نيوز عبر الهاتف: "اعتقد أنني سوف أصدر بيانا مهما بشأن روسيا يوم الاثنين (المقبل)".

وانتقد ترامب في الحوار، مجددا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا. كما قال إنه يتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون عقوبات أكثر صرامة بشأن روسيا برعاية الحليف المقرب العضو بمجلس الشيوخ عن كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام. وقال ترامب للشبكة إنه وقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) توصلوا لاتفاق تدفع بمقتضاه الدول الأعضاء تكلفة الأسلحة الأمريكية التي سوف يتم إرسالها فيما بعد إلى أوكرانيا.

وأضاف: "سوف نرسل أسلحة للناتو، وسوف يدفع الناتو ثمن تكل الأسلحة بالكامل".

وأضاف أنه ليس على دراية بأمر أصدره وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لوقف تقديم شحنات أسلحة مقررة لأوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب لقاء لوزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال تجمع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.