العرض الإيطالي شاشة يخطف الأنظار في افتتاح الدورة الـ18 من مهرجان قسم المسرح الدولي

استضاف المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، في التاسعة مساء أمس، العرض المسرحي الإيطالي "شاشة" التابع لأكاديمية "صوفيا" في روما، والمشارك ضمن محور العروض الطويلة في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان "قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة"، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية. وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

يُعد عرض "شاشة" أداءً مسرحيًا يستكشف تأثير الهواتف المحمولة على الانفصال العاطفي، من خلال الموسيقى والرموز والحكاية. ويتقاطع على المسرح عالمان: واقع حقيقي مليء بالمشاعر، وآخر رقمي زائف، تمثَّل فيه العواطف بواسطة دمى مقنعة.

يشتري رجل وامرأة هاتفًا للتواصل، لكن بمجرد تشغيله تظهر دمى تمثل مشاعرهم، وتحول الشاشة إلى مسرح مزيف لأحداث حياتهم. يعيش الحبيبان عبر الهاتف فقط، بينما تحاول مشاعرهم الحقيقية دعوتهم للقاء واقعي، لكن "SCROLL"، المخرج الأعلى، يسيطر عليهم، ويحولهم إلى "كائنات تمرير" لا تفعل شيئًا سوى التحديق في الشاشات... فهل يمكن هزيمته؟

العرض من إخراج Fabio Omodei، ويضم فريق التمثيل:Livia Capotosti – Arianna Maglietta – Emanuele Maiello – Ginevra Mecacci – Emma Montagnani – Elisa Petrolini – Tommaso Pilotti – Alice Ponzi – Elisa Stendardi – Elia Giuseppe Tringali – Eoberto Vero.

تضم اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في المسرح، وهم: الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب، والرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور هاني أبو الحسن، والدكتور أحمد صقر، والدكتورة منال فودة، رئيسة المهرجان، والدكتور جمال ياقوت، مدير المهرجان، والدكتور طارق عبد المنعم.

وتُعد هذه الدورة أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية، هي: إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

تنقسم مسابقات الدورة الحالية إلى محورين:

- العروض الطويلة: تقدم لها 105 عروض من مصر وخارجها، تم اختيار 10 عروض للمشاركة.

- العروض القصيرة: تقدم لها 65 عرضًا، تم اختيار 11 عرضًا منها للمشاركة.