أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد، إحلالًا وتجديدًا، في 5 محافظات، اليوم الجمعة، وذلك في إطار التزام الوزارة بتطوير بيوت الله وتحديثها، لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي سياق اهتمامها بإعمار بيوت الله ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2025م حتى الآن (15) مسجدًا، جميعها تمت إحلالًا وتجديدًا. وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م، بلغ (13,504) مساجد، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 23 مليارًا و156 مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وجاء بيانها كالتالي:
في محافظة كفر الشيخ:
في محافظة الجيزة:
في محافظة بني سويف:
في محافظة الشرقية:
في محافظة المنيا: