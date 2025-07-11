أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد، إحلالًا وتجديدًا، في 5 محافظات، اليوم الجمعة، وذلك في إطار التزام الوزارة بتطوير بيوت الله وتحديثها، لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي سياق اهتمامها بإعمار بيوت الله ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2025م حتى الآن (15) مسجدًا، جميعها تمت إحلالًا وتجديدًا. وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م، بلغ (13,504) مساجد، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 23 مليارًا و156 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وجاء بيانها كالتالي:

في محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية البرج – مركز مطوبس.

في محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية أسكر – مركز الصف.

مسجد السلام بقرية اللشت – مركز العياط.

في محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية كوم النور – مركز سمسطا.

في محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد سعد بن أبي وقاص بقرية أم عجرم – مركز فاقوس.

مسجد الأنوار بمجاورة 4 – مدينة الصالحية الجديدة.

في محافظة المنيا: