الصين تنتقد اتصال الحكومة البريطانية برئيسة هونج كونج التنفيذية

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انتقدت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت إتصالا أجرته الحكومة البريطانية مع الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، لممارسة الضغوط على خلفية المظاهرات الأخيرة فى هونج كونج .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، إن الحكومة المركزية في بكين مسؤولة عن الشؤون الخارجية لهونج كونج، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وأضافت: "لم تعد هونج كونج مستعمرة بريطانية، ولا تتمتع الحكومة البريطانية بالسيادة أو الحكم أو سلطة الإشراف على هونج كونج".

وأوضحت أن بكين تدعو بريطانيا إلى التوقف عن التدخل في هونج كونج وشؤون الصين.

كان وزوير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أجرى اتصالا مع كاري لام في وقت سابق لمناقشة مخاوفه حول الوضع في هونج كونج والاحتجاجات التي تشهدها.

وشدد راب على ضرورة إجراء حوار سياسي بناء وفتح تحقيق مستقل بشكل كامل في الأحداث الأخيرة.