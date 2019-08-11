الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار إطلاق «سلاح جديد»

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون أشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"، في إشارة إلى المقذوفين اللذين تم إطلاقهما أمس السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وكالة الأنباء المركزية القول، إن الزعيم الكوري الشمالي أمر باختبار السلاح على الفور، بعد تلقيه تقرير عنه، وتفقده بنفسه في موقع الاختبار.

ولم تقدم وكالة الأنباء المركزية تفاصيل إضافية حول نوع السلاح.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن التحليلات التفصيلية لنتائج الاختبار أثبتت أن نظام السلاح الجديد ملائم ويتوافق تماما مع متطلبات التصميم القوية للسلاح، مضيفة أن الزعيم كيم أبدى رضاه الكامل عن السلاح بعد مراقبة عملية الإطلاق.

يُذكر أن كوريا الشمالية أطلقت أمس السبت مقذوفين يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى باتجاه بحر الشرق، ويعد الإطلاق الخامس من نوعه منذ 25 من يوليو الماضي.