منافسة ساخنة بين 5 أفلام على صدارة شباك تذاكر «الأضحى السينمائى»

كريم عبدالعزيز يواصل حصد الإيرادات بـ«الفيل الأزرق».. وأحمد عز يدخل حلبة السباق مع «ولاد رزق»

أحمد حلمى يعود «خيال مآتة» بعد غياب 3 سنوات.. وشريف عرفة يبحث عن «الكنز»

خروج تامر حسنى و«الطيب والشرس واللعوب» فى اللحظات الأخيرة.. والسبكى يبحث عن التواجد بـ«أنت حبيبى وبس»



تشهد خريطة أفلام عيد الأضحى 2019 صراعا وتنافسا كبيرا بين مجموعة من نجوم الشباك، منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمى وأحمد عز، وتتنوع الأعمال بين الأكشن والكوميديا وهو ما يجعلها تحمل مذاقا خاصا من حيث الرهان على إقبال الجمهور، وتورتة الإيرادات فى شباك التذاكر، وهو ما بدا من اللحظة الأولى لعناصر الجذب التى حملتها البرومهات الدعائية للأفلام المشاركة فى السباق، والتى طرحتها الشركات المنتجة.

«الفيل الأزرق 2».. توقعات باستمرار النجاح

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الفيل الأزرق 2»، فى دور العرض قبل بداية موسم عيد الأضحى بنحو أسبوعين، حيث تم عرضه لأول مرة يوم 25 يوليو، وذلك من أجل حجز مكانة مبكرة لدى الجمهور يستطيع من خلالها تحقيق رقم كبير فى شباك التذاكر وهو ما تحقق بالفعل، وتشير التوقعات إلى مواصلة الفيلم النجاح الكبير خلال موسم عيد الأضحى.



الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وإياد نصار وهند صبرى من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



وتدور أحداث الجزء الثانى من «الفيل الأزرق 2» بعد مرور خمس سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول حيث يتزوج الدكتور «يحيى» الذى يقوم بدوره كريم عبدالعزيز من «لبنى» التى تمثل دورها نيللى كريم، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم» وفيه تدور أحداث الفيلم، حيث يتم التلاعب بحياته وتهديدات لأسرته، وبعد فترة يستعين الدكتور يحيى بحبوب الفيل الأزرق حتى يتمكن من استعادة تركيزه والسيطرة على الأمور والتمكن من حل الألغاز التى تواجهه.

«ولاد رزق 2».. عود أسود الأرض

يعود أبطال فيلم «ولاد رزق» بعد 3 سنوات من تحقيق نجاح كبير فى الجزء الأول، ويؤدون هذه المرة الجزء الثانى تحت عنوان «عودة أسود الأرض»، من إنتاج وإخراج طارق العريان ليخوضوا به سباق موسم عيد الأضحى 2019.



الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود، بمشاركة كريم قاسم ونسرين أمين وريم مصطفى وخالد الصاوى وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.



الفيلم تدور أحداثه فى اطار الحركة والأكشن حيث يقوم أحمد عز ورفاقة بمغامرة جديدة، حيث تبدأ قصة فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات منذ إنتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالأبتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



ويتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة خلال الموسم بسبب نجاح الموسم الأول من الفيلم، وكذلك وجود هذا الكم الكبير من النجوم المشاركة فى العمل، خاصة بعد أن حقق الإعلان التشويقى للفيلم مشاهدات وإعجابا كبيرا من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى.

«خيال مآتة».. أحمد حلمى يعود للمنافسة

يقود الفنان أحمد حلمى تحدى الكوميديا فى موسم الأضحى السينمائى، بعد غياب 3 سنوات عن شاشة السينما ومنذ أن قدم «لف ودوران» مع دنيا سمير غانم، وذلك من خلال فيلمه الجديد «خيال مآتة» ويشارك فى بطولة الفيلم كل من منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، ولطفى لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وانتصار كما أنه يدور، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.



وتدور أحداث فيلم «خيال مآتة» فى إطار كوميدى اجتماعى حول حياة مهندس ديكور يشك فى كل ما حوله ويدعى «رءوف». حيث نرى مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة فى شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثون عاما من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التى تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التى دفعتهم للسرقة.



الفيلم يعد التعاون السينمائى الثالث بين أحمد حلمى ومنة شلبى بعد تجربتى (آسف على الازعاج) و(كده رضا). وعملا معا فى (مسلسل الجماعة 2010 ) كضيوف شرف.

** «الكنز 2».. يسعى لتحقيق الوصية

بعد نجاح الجزء الأول، قررت الشركة المنتجة لفيلم «الكنز» طرح الجزء الثانى فى موسم عيد الأضحى السينمائى وتواصل أحداث الجزء الثانى فى إطار تاريخى وفقل لما انتهى إليه الجزء اﻷول فى حكايات حتشسبوت فى العصر الفرعونى، وعلى الزيبق خلال العصر العثمانى، وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسى الذى يواجه تحديات جديدة فى العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.



فى الفيلم ومع تعاقب الأجيال ظل الجميع فى كل من العصر المملوكى، وفترة ما قبل ثورة يوليو وحتى آخر حكاية فى منتصف السبعينيات، يبحثون عن هذا الكنز الذى لم يره أحد، إلا أنهم جميعا سعوا للحصول عليه كل منهم لسبب يختلف عن الآخر، لتصل الحكاية فى نهاية المطاف إلى حسن الذى يبحث فى إرث والده من وثائق ليصل إلى هذا الكنز.



الكنز الذى بدأ من العصر الفرعونى خلال فترة حكم حتشبسوت، وصل إلى عدة أجيال نعرف منهم على الزيبق، بشر باشا والذى وصى ابنه حسن بالبحث عن الكنز فى وصيته التى سجلها له على شرائط فيديو، والحل الوحيد ليصل حسن إلى الكنز هو البحث فى تاريخ مصر منذ العصر الفرعونى.



وعلى الرغم من أنهم جميعا لا يعلمون محتوى هذا الكنز، إلا أنهم جميعا أرادوا الحصول عليه وكل منهم لسبب مختلف، وفيما يلى عرض لأسباب كل شخصية: حسن الذى يريد تنفيذ وصية والده، وعلى الرغم من أنه كان يريد بيع المنزل وترك مصر مرة أخرى، إلا أنه تراجع عن ذلك كونه دارسا للتاريخ وبالتالى فالبحث فى هذه الرحلة كان ممتعا بالنسبة له.



بشر باشا: حكاية بشر باشا تصلنا من الفيديوهات التى تركها لولده بعد وفاته، والجزء الأول من الفيلم ينتهى بأمر الملك فاروق له بترك المطربة نعمات الذى يحبها، وسوف تكشف أحداث الجزء الثانى عن مصير هذا الحب، وقد يكون سبب سعيه وراء هذا الكنز على الرغم من مركزه، هو تأمين مستقبل ولده، فقد كان أحد كبار الضباط قبل الثورة، وبالتالى فعلى الأرجح تم إعفاؤه من كل مناصبه بعدها، ولم يبق له سوى هذا الكنز، إلا أن السبب الخفى يبقى فى سبب عدم حصوله هو عليه.



على الزيبق: قُتل والده وهو صغير على يد مقدم الدرك صلاح الكلبى، وبعدها عاد إلى مصر مع والدته سكن الأقصر، واهتزت به بعد أحدى غرف الساحة المقابلة له، ورأى كنزا ظل فى عقله لسنوات، وبعدما كبر عاد ليبحث عن هذا الكنز، الذى قد يكون فيه الخلاص لأهل بلدته الذين يعانون من الفقر بسبب الضرائب التى فرضها عليهم الوالى، إلا أن رأى الشيخ على الله أثناء حفره وحذره من الوصول إلى الكنز فى هذا الوقت، وأمر بأن يتركه إلى أن يأتى أوانه.



ويُجيب الجزء الثانى من على التساؤلات عما بداخل هذا الكنز، وهل ينحج حسن فى الحصول عليه بعد كل تلك السنوات، أم يكون أوانه لم يأتِ حتى الآن، ويظل الكنز فى باطن الأرض ينتظر صاحبه المنشود؟



الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بتأليف السیناریو والحوار عبدالرحیم كمال، ویضم عدد ضخم من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمینة خلیل، سوسن بدر، هانى عادل، هیثم أحمد زكى، عباس أبو الحسن، عبدالعزیز مخیون، محیى إسماعیل، أحمد حاتم، بالإضافة للنجم أحمد مالك وسارة عبدالرحمن اللذين یشاركان فى بطولة الجزء الثانى.



الفيلم من بطولة النجوم محمد سعد، محمد رمضان وهند صبرى وأمينة خليل وروبى وأحمد رزق، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف عبدالرحيم كمال.



الفيلم من بطولة النجوم محمد سعد، محمد رمضان وهند صبرى وأمينة خليل وروبى وأحمد رزق، واحمد حاتم ونهى عابدين ورمزى لينر ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف عبدالرحيم كمال.

«أنت حبيبى وبس» يواجه الكبار بخلطة السبكى

قرر المنتج أحمد السبكى المنافسة فى موسم عيد الأضحى بفيلم «أنت حبيبى وبس»، ليدخل به فى مواجهة صعبة مع أفلام كبار النجوم.



الفيلم يشارك فى بطولته محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود ومحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.



الفيلم يظهر فيه محمود الليثى وبوسى، يعملان بمهنة الغناء الشعبى، ويحدث تحول فى الأحداث عندما يرثان ثروة مالية ضخمة وقدرها 10 ملايين جنيه، ولكن بشرط أن يتزوجا، وفى المقابل تقع فى حب الليثى الراقصة صافيناز.

خروج «الفلوس» و«الطيب والشرس واللعوب» فى اللحظات الأخيرة

شهدت اللحظات الأخيرة لحسم خريطة موسم عيد الأضحى خروج فيلمى «الفلوس» للفنان تامر حسنى، و«الطيب والشرس واللعوب» للفنانة مى كساب.



«الفلوس» بطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى وتأليف محمد عبدالمعطى وإخراج سعيد الماروق على طرحه فى موسم عيد الأضحى السينمائى.



وينتمى الفيلم الذى كان يحمل عنوان «كل سنة وانت طيب» إلى «اللايت كوميدى»، وتدور أحداثه فى قالب من الأكشن والرومانسية حول مجموعة من الأبطال يسعون إلى جمع المال بطرق احتيالية، وهو ينطوى على قصة حب رومانسية، كما أنه ملىء بالمفاجآت التى لا يمكننى حاليا الكشف عنها، وذلك حفاظا على عنصر التشويق.



أما فيلم «الطيب والشرس واللعوب» فهو من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وبطولة مى كساب ومحمد سلام وأحمد فتحى وطارق الإبيارى وبيومى فؤاد، وتدور أحداثه حول حول ثلاثة ممثلين معتزلين يخططون لتقديم عمل فنى عن الكائنات الفضائية، وذلك بعد أن قرروا فجأة العودة للتمثيل من جديد.