طريقة سهلة لتنظيف رأس الأضحية دون الاستعانة بالجزار

تجد بعض السيدات صعوبة في تنظيف رأس الأضحية؛ نظرًا لأنها مليئة بالشعر الذي يحتاج إلى ماء ساخن للغاية حتى يتم إزالته سريعًا، ولذلك تلجأ بعضهن إلى منح الرأس للجزار الذي يقوم بالذبح لأنهن غير قادرات على التنظيف أو إرسالها لأحد ينظفها ويرسلها جاهزة على التحضير، وحتى لا تواجهين صعوبة أو تضطرين لفعل ذلك نقدم لكِ طريقة سهلة لتنظيف رأس الأضحية.



الخطوات:



ضعي القليل من الشبة إلى الماء المغلي لأنها تساعد في سقوطه سريعًا، ثم عصير ليمونة لإزالة الأوساخ والشوائب التي تكون عالقة في رأس الأضحية، وضعي الرأس في هذا الماء وكرري هذه الخطوة 4 مرات مع تغيير الماء وإضافة المكونات السابقة في كل كرة.

بعد الانتهاء من ذلك، ضعي رأس الأضحية في قدر به ماء ساخن ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لمدة دقيقتين حتى يكون من السهل إزالة شعر الأضحية عن الرأس وتنظيف الجلد بسهولة، وبعد مرور الوقت أحضري سكينًا لكشط الشعر المتبقي في الرأس ومن ثم يتم غسلها عدة مرات حتى تكون جاهزة للطهي.