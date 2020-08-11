اليونان تعتقل 63 مهاجرا لدى محاولتهم السفر جوا من كريت بوثائق مزورة

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال عشرات المهاجرين في جزيرة كريت، بعدما حاولوا السفر جوا إلى وجهات أوروبية مختلفة بوثائق مزورة.

ونقلت الإذاعة الرسمية في كريت، عن مسؤولين بالشرطة، قولهم إن 49 رجلا و14 امرأة حاولوا السفر إلى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، من مطاري هيراكليون وتشانيا خلال الفترة ما بين 3 و9 أغسطس.

وأفادت تقارير بأن الشرطة اعتقلت أيضا ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم مهربو بشر وباعوا وثائق السفر المزورة إلى المهاجرين.

ويتم توقيف المهاجرين الذين يحملون جوازات سفر مزورة بشكل شبه يومي في المطارات اليونانية في موسم العطلات الأوروبية، ولم يستثن من ذلك هذا العام بالرغم من انخفاض عدد الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

ويتقاضى المهربون ما بين 500 و3 آلاف يورو نظير جوازات السفر المزورة، حسب جودة تزويرها.