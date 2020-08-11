278 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي لليوم الرابع على التوالي

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تقدم 278 طالبا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات في جامعة جنوب الوادي، لليوم الرابع على التوالي، وذلك لكليات التربية النوعية (موسيقية – فنية)، والتربية الرياضة والإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في - تصريح اليوم الثلاثاء - أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية 190 طالبا وطالبة وتقدم لأداء الاختبارات لكلية التربية النوعية 42 طالبا وطالبة منهم 21 لقدرات التربية الفنية و21 للتربية الموسيقية وتقدم 46 طالبا وطالبة لأداء الاختبارات لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.