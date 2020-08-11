سي إن إن: حرس الرئيس الأمريكي يخرجه من مؤتمر صحفي عقب إطلاق نار أمام البيت الأبيض

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غرفة الإحاطة الإعلامية بشكل مفاجئ ، الاثنين، بعد لحظات من بدء جلسة لقائه مع الصحفيين، قبل أن يعود بعدها بوقت قصير.

ووفقا لما أذاعته شبكة " سي إن إن الأمريكية" عاد الرئيس ترامب إلى المنصة، وأكد أن هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، فيما نقل شخص ما إلى المستشفى، مقدما الشكر لأفراد الخدمة السرية على عملهم السريع لضمان سلامة الجميع.

وقال الرئيس"كان هناك إطلاق نار حقيقي وتم نقل شخص ما إلى المستشفى ولا أعرف حالة الشخص يبدو أن الشخص قد أطلق النار عليه من قبل الاستخبارات"، موضحا "أنه عند سماع إطلاق النار انتقلت إلى المكتب البيضاوي".

وأضاف ترامب "أشعر بأمان كبير مع الاستخبارات، إنهم أناس رائعون، إنهم الأفضل، إنهم مدربون تدريبًا عاليا... لقد أرادوا مني فقط أن أتنحى لبعض الوقت فقط للتأكد من أن كل شيء كان واضحًا في الخارج".

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ"سي إن إن"، أن مطلق النار مُحتجز.