تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المفروضة في ولاية فيكتوريا الاسترالية

أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المفروضة في الولاية لمدة أسبوع آخر، محذرا من أنه في حال جرى تخفيف القيود قد تشهد الولايات ارتفاعا في حالات الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة ايه بي سي الاسترالية عن اندروز، رئيس الوزراء الولاية التي تعد ملبورن عاصمتها قوله "هذا أمر صعب بالنسبة لكل مواطن يريد أن يقوم بعمله ويتمتع بدرجة من الحرية، وهذا أمر غير ممكن بسبب سلالة دلتا".

وذكر اندروز، أنه في حال إلغاء القيود ستشهد الولاية ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالفيروس في فترة قصيرة للغاية.

وقد سجلت ولاية فيكتوريا 20 حالة إصابة محلية أمس الثلاثاء.

وكان من المقرر أن ينتهى العمل بإجراءات الاغلاق غدا الخميس، ولكن تم تمديدها الآن حتى 19 أغسطس الجاري على الأقل.