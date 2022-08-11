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زعيم كوريا الشمالية يعلن الانتصار في حملة بلاده ضد فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 3:39 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 3:39 ص

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "الانتصار" في حملة الطوارئ التي شنتها بلاده ضد فيروس كورونا.

وجاء إعلان كيم عن ذلك خلال الاجتماع الوطني الذي ترأسه في اليوم السابق حول إجراءات مكافحة الجائحة، وفقا لنقلته يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس.

وأعلن كيم رسميا "الانتصار في حملة الطوارئ القصوى لمكافحة الجائحة وإبادة فيروس كورونا الذي شق طريقه إلى أراضينا وحماية أرواح وصحة الشعب".

وأعلنت بيونج يانج عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في 12 مايو بعد أن زعمت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين ونفذت عمليات إغلاق على مستوى البلاد.

ووصلت حصيلة الإصابات اليومية بالحمى في كوريا الشمالية إلى الصفر في 29 يوليو بعد أن كانت قد بلغت ذروتها بنحو 392 ألفا و920 في 15 مايو الماضي.

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